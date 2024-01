Sport in tv oggi (martedì 16 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 16 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Australian Open 2024. Si conclude il ciclo di incontri del primo turno del tabellone maschile e femminile. In casa Italia ci saranno Lorenzo Sonego, Giulio Zeppieri, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Partite molto complicate per Sonego, Zeppieri e Giorgi, che affronteranno il britannico Daniel Evans, il serbo Dusan Lajovic e la bielorussa Vika Azarenka.

Di scena poi le Finali degli Europei di pallanuoto, con il Settebello allenato da Sandro Campagna che affronterà l’Ungheria per la conquista del bronzo continentale. Da seguire la Champions League di volley femminile, con Savino Del Bene Scandicci, Allianz Vero Volley Milano e Carraro Imoco Conegliano; l’EuroCup di basket con Trento, senza dimenticare gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e il massimo circuito dello snowboard alpino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 16 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 16 gennaio

01.00 Tennis, Australian Open 2024: primo turno tabellone singolare maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Zeppieri vs Lajovic 1° match e inizio programma dalle 01.00 italiane; Sonego vs Evans 4° match e inizio programma dalle 01.00 italiane)

01.00 Tennis, Australian Open 2024: primo turno tabellone singolare femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Cocciaretto vs Sun 1° match e inizio programma dalle 01.00 italiane; Trevisan vs Zarazua 1° match e inizio programma dalle 01.00 italiane; Giorgi vs Azarenka 2° match e inizio programma dalle 02.00 italiane)

01.00 Tennis, Australian Open 2024: primo turno tabellone doppio maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Bolelli/Vavassori vs Arneodo/Weissborn 4° match e inizio programma dalle 01.00 italiane)

01.47 Ciclismo, Tour Down Under: prima tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

05.20 Dakar 2024, nona tappa – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport2 HD alle 21.00)

09.45 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni slopestyle uomini H1 – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbühel (Austria): prima prova cronometrata di discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni slopestyle uomini H2 – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): qualificazioni PSL uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Volley femminile, Champions League: Eczacıbaşı Dynavit vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv.

15.00 Pallanuoto, Europei 2024: Serbia vs Romania (scontro per il 7°-8° posto) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

15.00 Calcio, Coppa d’Africa: Burkina Faso vs Mauritania – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

16.30 Pallanuoto, Europei 2024: Italia vs Ungheria (scontro per il 3°-4° posto) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

18.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Szczyrk (Polonia): qualificazioni HS104 uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): prima manche – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Tunisia vs Namibia – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

18.30 Pallanuoto, Europei 2024: Grecia vs Montenegro (scontro per il 5°-6° posto) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

18.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): Finals PSL – Diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+.

Volley femminile, Champions League: Allianz Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul – Diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): seconda manche – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, EuroCup: Trento vs Slask Wroclaw – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Pallanuoto, Europei 2024: Croazia vs Spagna (scontro per il 1°-2° posto) – Diretta streaming su RaiPlay2 e su Eurovision Sport; differita dalle 21.55 su RaiSport HD.

20.30 Volley femminile, Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano vs PGE Rysice Rszeszow – Diretta streaming su DAZN, Euro Volley Tv.

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mali-Sudafrica – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Veronica Besana (specialista 60 e 100 ostacoli). Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv.

19:05 TennisMania Speciale Australian Open. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv.

19:40 Basket2u con Ilaria Panzera (Geas Sesto San Giovanni) Conduce: Federico Rossini su sport2u.tv.

23:15 Waterpolo Preview Speciale Europei Croatia 2024 ed Eindhoven 2024. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv.

