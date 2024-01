LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: Egonu sfida il suo passato

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Milano-VakifBank Istanbul, match valevole per la sesta e ultima giornata del girone A della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Sfida cruciale per il destino della Vero Volley: le lombarde andranno alla caccia del successo per completare l’en-plein nel raggruppamento e conquistare il primo posto che varrebbe la qualificazione ai quarti di finale.

La Vero Volley è reduce dal bel successo ottenuto in casa di Scandicci per 3-0, vittoria che ha permesso alle meneghine di allungare sulla terza posizione in campionato e rimanere a -3 dalla vetta occupata da Conegliano. La formazione di Marco Gaspari è a un passo dall’approdo ai quarti di finale, dopo aver conquistato cinque successi in altrettanti match disputati nel proprio cammino europeo. Paola Egonu e compagne dovranno strappare almeno un set per poter blindare il primo posto nel girone.

Proprio per Paola Egonu il match di oggi non sarà il più semplice da affrontare. L’opposto azzurro riaffronterà la propria ex squadra, formazione con la quale ha alzato la passata stagione il trofeo continentale nella finale con le rivali dell’Eczacibasi. Il VakifBank sta svolgendo una stagione discreta ma non eccezionale per le proprie aspettative: in campionato le giallonere sono prime, ma con una partita in più sul groppone, mentre in Champions League il distacco da Milano è di tre lunghezze.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Milano-VakifBank Istanbul, incontro valevole per la sesta giornata della CEV Champions League femminile 2023-2024, il cui via è programmato per le ore 20.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...