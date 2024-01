LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: Paris inizia l’assalto alla Streif

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Gli uomini-jet assaggiano per la prima volta la Streif.

Dopo la Lauberhorn di Wengen, adesso è arrivata la Streif di Kitzbuehel. Altro fine settimana iconico per la Coppa del Mondo, con una delle piste leggendarie del Circo Bianco. La Streif è la Discesa, quella con la D maiuscola per eccellenza e vincere a Kitzbuehel vale quasi una carriera.

In quel di Wengen hanno dominato Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin. Lo svizzero sogna di realizzare una doppietta che solo i più grandi discesisti della storia sono riusciti a fare nello stesso anno, ma attenzione al francese che sta vivendo la stagione della consacrazione.

In casa Italia i fari sono puntati soprattutto su Dominik Paris, che ama tantissimo la Streif, avendoci vinto per quattro volte, anche se l’ultima affermazione risale al 2019 e l’ultimo podio al 2021. Attenzione anche a Florian Schieder, straordinario secondo lo scorso anno. La squadra azzurra è in forma e vuole essere protagonista.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!

FOTO: LaPresse

