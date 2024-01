Sorpresa agli Australian Open: Sinner giocherà di pomeriggio, Djokovic (dopo anni) al mattino

Si era in attesa di sapere quale sarebbe stato il programma delle partite dell’ottava giornata degli Australian Open 2024. Domenica 21 gennaio inizieranno gli incontri validi per gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile e una piccola sorpresa c’è. Dopo 15 match consecutivi disputati nella sessione serale a Melbourne, Novak Djokovic giocherà domani il suo ottavo in quella diurna.

L’ultima volta era stata nell’edizione 2021, quando il campione serbo affrontò e sconfisse lo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 6-3.

Una decisione degli organizzatori frutto evidentemente dell’incrocio di Nole contro il francese Adrian Mannarino. Ci fosse stato come avversario Ben Shelton, probabilmente la decisione sarebbe stata diversa.

Nei fatti, Djokovic affronterà il francese sul campo della Rod Laver Arena, non prima delle 03.30 italiane. Una novità che riguarda anche Jannik Sinner. L’altoatesino (n.4 del mondo) aveva disputato finora i suoi match sempre alle 12.00 locali (02.00 italiane). In altre parole Sinner aveva sempre disputato il match d’apertura della Margaret Court Arena.

Domani ci sarà un cambiamento di orario. Sinner giocherà sempre nella MCA contro il russo Karen Khachanov (testa di serie n.15), ma non prima delle 06.00 italiane, le 16.00 australiane. Vedremo se e come questo mutamento di scenario avrà un impatto sulla prestazione del nostro portacolori, che finora è stato molto convincente.

Foto: LaPresse