Sofia Goggia verso le gare di Cortina: “Nella prima prova sono stata guardinga e ho fatto un errore”

Sofia Goggia è una delle osservate speciali in vista del weekend di Cortina, in cui sono previste ben tre gare di velocità sull’Olympia delle Tofane valevoli per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Il programma della tappa italiana prevede infatti due discese libere (venerdì 26 e sabato 27 gennaio) ed in chiusura un SuperG (domenica 28).

Dopo aver chiuso in 20ma posizione il primo training ufficiale di ieri, la fuoriclasse bergamasca non ha potuto scendere in pista quest’oggi in seguito alla cancellazione della seconda prova cronometrata di discesa causa forte vento. “Un peccato non essere riusciti a disputare la seconda prova, ma con questo vento sarebbe stato pericoloso. Nella prima prova sono stata molto guardinga e ho fatto un errore alla Grande Curva“, ha dichiarato l’azzurra alla FISI.

Sulla preparazione in vista della competizione di domani: “Non è semplicissimo affrontare una gara non avendo completato bene il lavoro in pista, ma ho il ricordo di altre situazioni difficili, come essermi presentata in gara dopo essere uscita alla quinta porta dell’unica prova. Ci sarà molto lavoro mentale da fare oggi pomeriggio e spero di presentarmi pronta e centrata per la gara di domani“.

Foto: Lapresse