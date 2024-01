Sofia Goggia dopo la scivolata: “Mi sentivo lenta. Devo studiare per la discesa”

Sofia Goggia è caduta nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha pasticciato troppe curve nella prima metà di gara e nel terzo intertempo si è inclinata troppo in un’impegnativa curva verso sinistra, scivolando a terra. Fortunatamente la bergamasca non si è fatta male, si è rialzata ed è giunta al traguardo, ma ha marcato uno zero pesante in ottica classifica di specialità e ha perso il pettorale rosso.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sinceramente devo dire che già dalla prima curva, che è un piede sinistro a velocità ridotta, ho sentito che non ero scorrevole. Poi ho esagerato troppo nelle inclinazioni. L’atteggiamento non era male, ma la sciata è da rivedere dal punto di vista tecnico“.

La bergamasca ha poi proseguito nella propria valutazione, soffermandosi su un aspetto tecnico ben preciso: “Non è che sono un dragone in uscita dal cancelletto, faccio fatica nel movimento di catapulta e preferisco uscire scorrendo. La prima curva era difficile, non trovavo omogeneità nella curva e già lì mi sentivo lenta“.

L’azzurra si è poi proiettata verso la discesa libera di domani, la specialità da lei più gradita dove spera di mettere una firma di lusso: “In discesa si partirà dall’alto, alla prima curva siamo già a 117 km/h. La neve oggi era facile, faremo un’analisi per domani e cercheremo di sciare bene“.

