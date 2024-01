Snowboardcross, Visintin conquista il terzo posto a St. Moritz! Vince Grondin

Buonissimo risultato di Omar Visintin nella terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. A St. Moritz, in Svizzera, l’azzurro classe 1989 disputa una bella gara e si arrende soltanto al canadese Eliot Grondin (primo) e allo svizzero Kalle Koblet (secondo) in Big Final. Per Visintin questo è il 20° podio in carriera in Coppa del Mondo.

Decisamente lucida la prestazione complessiva di Visintin. Dopo aver superato il primo turno con il secondo posto e i quarti di finale con la vittoria in batteria, l’italiano ha trionfato nella semifinale e ha conquistato così il pass per la Big Final, dove, dopo una lotta avvincente, ha poi chiuso al terzo posto dietro a un perfetto Eliot Grondin (primo ieri nelle qualificazioni e oggi in tutti i turni) e all’ottimo Kalle Koblet.

Quarto posto invece per il ceco Krystof Choura, che ha sbagliato in partenza nella Big Final ed è dunque finito subito fuori dai giochi per la lotta al podio, mentre ha chiuso in quinta posizione, grazie alla vittoria nella Small Final, lo statunitense Nick Baumgartner. Per quanto riguarda gli altri italiani oltre a Visintin, Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva sono usciti ai quarti, mentre Matteo Menconi è stato eliminato al primo turno.

Grazie al successo odierno, il quinto della sua carriera in Coppa del Mondo, Grondin sale in vetta alla classifica con 260 punti. Il canadese ha ora dunque 68 punti di vantaggio sullo svizzero Alessandro Haemmerle (oggi out al primo turno), 110 su Koblet e 145 su Visintin.

