Snowboard, i convocati dell’Italia per lo slopestyle di Mammoth Mountain: 4 azzurri in gara, c’è Matteoli

Dopo la tappa inaugurale di Laax andata in scena due settimane fa, la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard specialità slopestyle si trasferisce in Nord America per i prossimi appuntamenti. Nello specifico, il secondo atto stagionale del massimo circuito itinerante, si disputerà a Mammoth Mountain (Stati Uniti) da mercoledì 31 gennaio a venerdì 2 febbraio.

La località californiana ospiterà anche gare di halfpipe, ma l’Italia prenderà parte solamente alla competizione maschile di slopestyle con i seguenti atleti, convocati per la trasferta nordamericana dal direttore tecnico Bartolomeo Pala: Nicola Liviero, Leo Framarin, Ian Matteoli e Alberto Maffei. Il gruppo azzurro, archiviato l’evento di Coppa del Mondo, resterà a Mammoth Mountain per partecipare alle successive tappe di North American Cup.