Slittino, Voetter/Oberhofer non si confermano ai Mondiali: quarte nella gara vera

Dalla esplosione di felicità per il titolo di ieri nella prova sprint, alla beffa odierna nel doppio. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, infatti, si fermano ai piedi del podio nella gara valevole per i Campionati Mondiali di slittino in corso di svolgimento ad Altenberg (Germania).

Sul budello teutonico il successo è andato al duo austriaco Egle/Kipp che ha completato la loro prova con il tempo complessivo di 1:24.761 (42.364 e 42.397) con un vantaggio di 50 millesimi sulle lettoni Upite/Kaluma (42.334 e 42.477), mentre completano il podio le statunitensi Forgan/Kirkby (42.563 e 42.334) a 136 millesimi.

Chiudono al quarto posto, quindi, le nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer (42.480 e 42.502) con un distacco di 221 millesimi dalla vetta e ad 85 dalla medaglia di bronzo. Quinte le statunitensi Chan/Weiler (42.529 e 42.629) a 397 millesimi, seste le tedesche Eitberger/Schirmer (42.506 e 43.098) a 843, mentre sono settime le romene Stramaturaru/Manolescu (43.125 e 42.950) a 1.314.

Chiudono ottave le ceche Cezikova/Jansova (43.095 e 43.127) a 1.461, quindi none le cinesi Gulijienaiti/Zhao (43.037 e 43.213) a 1.489, mentre chiudono la top10 le lettoni Ziedina/Zvilina (42.887 e 44.035) a 2.161. La brutta giornata per le padrone di casa della Germania si completa con il 12° posto di Storch/Patz a 3.529 e il 13° di Degenhardt/Rosenthal a 4.079.

Foto: LaPresse