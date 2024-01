Slittino: la sprint di doppio ai Mondiali va a Bots/Plume. Beffa per Nagler/Malleier, quarti a 25 millesimi dal podio

Si sono aperti con la sprint del doppio al maschile i Mondiali di slittino su pista artificiale in quel di Altenberg. In terra teutonica subito una sorpresa, in quella che forse era la gara con il pronostico più aperto di tutta la manifestazione iridata, e anche una beffa per i colori azzurri.

Andiamo per gradi: a trionfare sono i lettoni Bots/Plume, indicati come papabili per le medaglie, ma non favoriti per il titolo. Erano stati quarti nella passata edizione, oggi hanno trovato il colpaccio con il tempo di 27.863.

Due doppi austriaci sul podio: si arrendono di 32 millesimi Steu/Kindl, mentre la terza piazza va a Gatt/Schoepf, staccati di 110 millesimi.

Proprio questi ultimi hanno lasciato l’amaro in bocca agli azzurri Nagler/Malleier, quarti, a soli 25 millesimi dalle medaglie, comunque autori di una grandissima gara. Bene anche Rieder/Kainzwaldner, quinti, mentre Rieder/Gufler sono noni.

Foto: Lapresse