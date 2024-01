Sinner-Medvedev a confronto: le ore giocate agli Australian Open e le tre maratone del russo

Si presenteranno con una notevole differenza in termini di minutaggio in campo i due finalisti degli Australian Open 2024 di tennis: per conquistare i sei match vinti Jannik Sinner ha impiegato 14 ore e 55 minuti, circa due ore e mezza a match, mentre il russo Daniil Medvedev ha impiegato 20 ore e 40 minuti, ben 5 ore e 45 minuti in più, circa tre ore e mezzo ad incontro, dunque un’ora in più di media rispetto all’italiano per ogni match giocato.

Va ricordato che Sinner nel complesso ha giocato 19 set, perdendone uno solo, mentre Medvedev ne ha disputati 25 interi, vincendone 17 e cedendone 8, usufruendo, all’esordio, del ritiro del francese Terence Atmane agli albori del quarto set. Pesano sulla media del russo le tre vittorie ottenute al quinto set contro Emil Ruusuvuori (Finlandia), Hubert Hurkacz (Polonia) ed Alexander Zverev (Germania), nel primo e nell’ultimo caso rimontando dallo 0-2 nel conto dei set.

Sinner, invece, ha battuto in tre set Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi), Jesper de Jong (Paesi Bassi), Sebastian Baez (Argentina), Karen Khachanov (Russia) ed Andrey Rublev (Russia), mentre ha perso un set in semifinale contro Novak Djokovic (Serbia), che ha vinto la terza partita contro l’azzurro dopo aver annullato un match point.

ORE GIOCATE AGLI AUSTRALIAN OPEN DAI FINALISTI

JANNIK SINNER

1° turno: Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) 6-4 7-5 6-3, 2 ore e 35 minuti.

2° turno: Jesper de Jong (Paesi Bassi) 6-2 6-2 6-2, 1 ora e 45 minuti.

3° turno: Sebastian Baez (Argentina) 6-0 6-1 6-3, 1 ora e 55 minuti.

4° turno: Karen Khachanov (Russia) 6-4 7-5 6-3, 2 ore e 35 minuti.

Quarti di finale: Andrey Rublev (Russia) 6-4 7-6 (5) 6-3, 2 ore e 40 minuti.

Semifinale: Novak Djokovic (Serbia) 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3, 3 ore e 25 minuti.

Totale: 14 ore e 55 minuti.

DANIIL MEDVEDEV

1° turno: Terence Atmane (Francia) 5-7 6-2 6-4 1-0 ritiro, 2 ore e 40 minuti.

2° turno: Emil Ruusuvuori (Finlandia) 3-6 6-7 (1) 6-4 7-6 (1) 6-0, 4 ore e 20 minuti.

3° turno: Felix Auger-Aliassime (Canada) 6-3 6-4 6-3, 2 ore e 10 minuti.

4° turno: Nuno Borges (Portogallo) 6-3 7-6 (4) 5-7 6-1, 3 ore e 10 minuti.

Quarti di finale: Hubert Hurkacz (Polonia) 7-6 (4) 2-6 6-3 5-7 6-4 4 ore.

Semifinale: Alexander Zverev (Germania) 5-7 3-6 7-6 (4) 7-6 (5) 6-3, 4 ore e 20 minuti.

Totale: 20 ore e 40 minuti. Differenza con Sinner: 5 ore e 45 minuti in più.

