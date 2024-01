Sci freestyle, Wallberg e Anthony vincono a Val St. Come: sigilli nella Coppa del Mondo di moguls

A Val St. Come (Canada) è andata in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle. Primo sigillo stagionale per lo svedese Walter Wallberg, classe 2000 che si è imposto con il punteggio di 84.92 e ha fatto festa per la prima volta in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante (in precedenza aveva trionfato per due volte nei dual moguls).

Il Campione Olimpico ha preceduto il canadese Elliot Vaillancourt (82.37) e lo svedese Filip Gravenfors (77.70). Quarta piazza per il giapponese Ikuma Horishima (76.19), soltanto tredicesimo il fuoriclasse assoluto Mikael Kingsbury (54.25). Horishima ha operato il sorpasso in testa alla classifica, dove era ha 10 punti di vantaggio su Kingsbury e 99 su Gravenfors.

L’australiana Jakara Anthony prosegue il proprio dominio indiscusso nel settore femminile e infila la quinta vittoria consecutiva. La Campionessa Olimpica si è imposta con un perentorio 82.01, riuscendo a battere nettamente la statunitense Jaelin Kauf (74.87) e la giapponese Hinako Tomitaka (74.19). La 25enne allunga così in testa alla classifica, dove vanta 210 punti di margine nei confronti di Kauf: ormai la Sfera di Cristallo è a portata di mano dell’oceanica, che tornerebbe a fare festa dopo il sigillo del 2022. Prossimo appuntamento il 26 gennaio a Waterville (USA), mancano tre tappe al termine della stagione.

Foto: Lapresse