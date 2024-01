Sci freestyle, Een e Hoeller vincono lo skicross a Gangwon 2024. Lechner eliminato

A Gangwon (Corea del Sud) proseguono le Olimpiadi Invernali Giovanili, kermesse a cinque cerchi riservata alle giovani promesse che nei prossimi anni saranno protagoniste ai piani superiori dello sport internazionale. Lo sci freestyle è entrato nel vivo con l’assegnazione delle medaglie nello skicross. Soltanto un italiano impegnato, Luis Lechner non è riuscito a superare i turni preliminari e a qualificarsi alle semifinali.

In terra asiatica si sono disputate gare molto intense e avvincenti, caratterizzate da grandi battaglie per meritarsi un posto sul podio. Tra le donne ha trionfato la svedese Uma Kruse Een, capace di battere la statunitense Morgan Shute e la svizzera Leena Thommen. Tra gli uomini si è imposto il tedesco Niklas Hoeller davanti all’austriaco Janik Sommerer e allo svedese Maans Abersten. Il programma proseguirà domani (mercoledì 24 gennaio) con lo skicross per squadre miste.

Foto: Lapresse (foto generica di skicross, non riferita all’evento e ai protagonisti a Gangwon)