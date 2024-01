Sci di fondo, Erik Valnes domina la sprint tc di Oberhof. Federico Pellegrino 22° in Coppa del Mondo

La tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, scattata oggi ad Oberhof, in Germania, con la sprint in tecnica classica, vede il poker norvegese con Erik Valnes primo davanti ai connazionali Ansgar Evensen, secondo, Even Northug, terzo, ed Harald Oestberg Amundsen, quarto. Fuori nei quarti i due italiani in gara, con Federico Pellegrino 22° e Simone Mocellini 28°.

La finale vede il successo del norvegese Erik Valnes, che taglia il traguardo in 2’42″75 precedendo i connazionali Ansgar Evensen, secondo col pettorale 28 a 0″40, Even Northug, terzo col numero 23 a 3″31, ed Harald Oestberg Amundsen, quarto a 4″88. Quinto e sesto, rispettivamente, l’elvetico Valerio Grond a 6″74 e lo statunitense Ben Ogden a 8″22.

Nelle semifinali arriva l’eliminazione a sorpresa del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, terzo nella prima serie e non ripescato, che chiude al settimo posto complessivo, davanti al transalpino Lucas Chanavat, ottavo. Decimo l’altro francese Richard Jouve.

Nei quarti di finale vengono eliminati gli unici due azzurri ad aver superato le qualificazioni: Federico Pellegrino, decimo al mattino, si classifica quinto nella quarta serie e conclude al 22° posto complessivo, mentre Simone Mocellini, 22° in qualificazione, è sesto ed ultimo nella quinta batteria e chiude 28° assoluto.

Foto: LaPresse