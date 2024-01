Sci alpino, WCSL sfavorevole per Sala, Kastlunger e Gross: ma tutti mantengono la fascia di pettorale. E Vinatzer...

Lo slalom speciale di Wengen ha lasciato sicuramente tanto amaro in bocca tra le fila della squadra azzurra per l’esito della seconda manche. Alex Vinatzer e Tommaso Sala, rispettivamente quarto e quinto dopo la prima discesa, sono infatti sprofondati in classifica perdendo una buona occasione per attestarsi ai piedi del podio o comunque nella top10.

Vinatzer ha commesso un grave errore nel finale non andando oltre il 26° posto, mentre Sala è piombato in 17ma piazza. Bilancio deludente quindi per l’Italia, che ha archiviato anche il 24° posto di Tobias Kastlunger ed il 27° di Stefano Gross. Risultati che possono pesare soprattutto in prospettiva per quanto riguarda la World Cup Startling List di specialità, fondamentale per avere un buon pettorale nella prima manche.

Sala ha perso una posizione ed è adesso 16°, ma a Kitzbühel resterà comunque nel secondo sotto gruppo di merito (grazie alle assenze di Braathen e dell’infortunato Schwarz) e avrà un pettorale sorteggiato dall’8 al 15. Discorso diverso purtroppo per Vinatzer, che conserva la 18ma piazza in WCSL e (a meno di forfait inattesi) scatterà con il 16 nel prossimo slalom.

Appesi ad un filo più in basso anche Gross e Kastlunger, appaiati in 31ma posizione e quindi entrambi virtualmente nella top30 per le assenze di Braathen, Schwarz e Pinturault. Il 37enne ed il 24enne gareggeranno a Kitzbühel indicativamente con pettorali tra il 27 ed il 29 nella prima manche, ma sarà importante mettere in cascina altri punti importanti per guadagnare terreno sugli inseguitori e scalare la graduatoria.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...