Federica Brignone precede Nicol Delago e Goggia: tris azzurro nella prova di discesa ad Altenmarkt

Tripletta azzurra nella prova della discesa di Altenmarkt-Zauchensee (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Kälberloch le nostre portacolori hanno brillato e hanno messo in chiaro che in vista delle gare del weekend vogliono essere grandi protagoniste. Ricordiamo che il programma prevede due superG (uno sarà il recupero di quello non disputato a St. Moritz) e una discesa.

Il miglior crono dell’allenamento, quindi, lo ha fissato Federica Brignone in 1:47.32, confermando il suo ottimo momento di forma. La valdostana ha chiuso con 41 centesimi di vantaggio su una pimpante Nicol Delago e 48 su Sofia Goggia che ha spinto nella sua prova dimostrando subito un buon feeling con il tracciato.

Quarta posizione per l’austriaca Mirjam Puchner a 82 centesimi, sempre brava a sfruttare i tratti di scorrimento, mentre è quinta la sua connazionale Ariane Raedler a 98. Sesta posizione per Lara Gut-Behrami a 1.12, come sempre pronta a vendere cara la pelle anche nelle prove veloci, settima per la norvegese Ragnhild Mowinckel a 1.15, quindi è ottava la svizzera Corinne Suter a 1.16.

Dalla nona alla undicesima posizione altre tre austriache, come sempre impegnate per scalare posizioni nella competizione interna in vista delle gare del fine settimana: Christina Ager, Sabrina Maier e Christine Scheyer distanti, rispettivamente, 1.20, 1.21 e 1.26 da Federica Brignone. Le altre italiane: chiude al 18° posto Nadia Delago a due secondi esatti, quindi 31a Laura Pirovano a 2.98, 34a Vicky Bernardi a 3.33, 39a Roberta Melesi a 3.58, quindi 48a Teresa Runggaldier a 4.62, mentre non forzano minimamente Monica Zanoner a 6.00 e Marta Bassino a 15.41. Non ha completato la sua prova Elena Dolmen per colpa di una caduta.

