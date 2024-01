Sci alpino, perché la discesa di Wengen di oggi sarà più corta di quella di sabato

Dopo le prove, ora si inizia a fare sul serio. Oggi, giovedì 11 gennaio, infatti, prende il via ufficialmente il lungo fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Uno degli appuntamenti più importanti ed attesi dell’intero calendario, in una pista sulla quale tutti vorrebbero vincere almeno una volta in carriera, ma laddove solo i più grandi possono salire sul gradino più alto del podio.

Sullo splendido scenario del Lauberhorn vivremo la prima discesa in un programma fittissimo che proporrà nella giornata di domani il superG (ore 12.30) quindi sabato 13 gennaio toccherà alla discesa “lunga” di Wengen (ore 12.30) mentre domenica 14 gennaio si concluderà con lo slalom (prima manche ore 10.15, seconda manche ore 13.15).

Come mai abbiamo specificato che sabato si disputerà la discesa “lunga”? La risposta è semplice. La gara odierna, essendo il recupero di quella che non si è potuta disputare a novembre a Beaver Creek, sarà più corta e non quella “ufficiale” di Wengen che, come tradizione, vivremo nella giornata di sabato. Nello specifico, si partirà dopo l’Hundschopf (“testa di cane”) il celebre salto di 40 metri incastonato da due rocce, nella prima parte iconica della pista elvetica.

Si perderà, quindi, il primo tratto di scorrimento di circa 30 secondi che, solitamente, fa capire quale atleta dispone dei migliori materiali, ben sapendo che la discesa spesso si decide nella parte centrale o bassa. Esattamente tra la “Kernen-S” e la “Ziel-S” conclusiva. Chi sarà il primo trionfatore di Wengen edizione 2024?

Foto: LaPresse

