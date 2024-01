Tommaso Sala respinge le critiche: “Sono stufo di sentir dire che non attacco”

Tommaso Sala è stato il miglior italiano nello slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro ha concluso al 17mo posto, accusando un ritardo di 2.01 dall’austriaco Manuel Feller, capace di imporsi sulla pista svizzera davanti ai norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen.

Il nostro portacolori era quinto al termine della prima manche, ma nella seconda non è risultato impeccabile ed è scivolato indietro in classifica. Il 28enne ha poi analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “La seconda manche è andata male da cima a fondo. Sono partito male, non sono riuscito a cambiare ritmo. Nella prima ero partito male, ma poi ero riuscito a cambiare“.

Tommaso Sala si è poi voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: “Sono solo un po’ stanco di sentire da casa che Sala non ci prova nella seconda manche. Quando sei in partenza ci provi sempre. Mi sono fatto male a settembre, non vuole essere una polemica, ma gareggio contro avversari che si sono allenati tutti i giorni. Nonostante tutto porto a casa un 17mo posto“.

Foto: Lapresse

