Sci alpino, Tommaso Sala puntualizza: “Sono lucido e non agitato, un 9° posto che cancella Wengen”

Tommaso Sala chiude al nono posto lo slalom di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024, con la sensazione che potesse arrivare anche un risultato migliore. Sulla pista denominata Ganslern il nostro portacolori, dopo aver messo a segno il 12° tempo nella prima discesa, ha messo in scena una ottima seconda manche, che lo ha portato a risalire tre posizioni.

La vittoria è andata al tedesco Linus Strasser che, grazie ad una bella rimonta, è stato in grado di mettersi alle spalle Kristoffer Jakobsen e Daniel Yule. Per l’azzurro, quella che poteva essere una prestazione di ben altro livello è stata fiaccata dai rivali, in grado di rispondere per le rime al milanese, in primis Dave Ryding.

Al termine della sua gara, Tommaso Sala ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di RaiSport: “Un risultato che voglio vedere come una soddisfazione personale dopo le critiche di Wengen. Ci tengo a ribadire che non sono agitato e mi sono sentito lucido lungo tutto il corso della prova odierna. Penso di avere completato una buona seconda manche, ma devo cercare di migliorare”.

Foto: FISI/Pentaphoto