Sofia Goggia assolve la FIS per Garmisch: “Meglio non andare che sciare su quella neve”

Sofia Goggia conferma il suo ottimo rendimento stagionale tra le porte larghe e chiude in ottava posizione la prima manche del gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino, con un distacco di 1.42 dal miglior tempo della svizzera Lara Gut-Behrami. Buone sensazioni sulla pista “Erta” per la bergamasca, pronta ad una seconda discesa d’attacco per avvicinare magari la top5.

“Credo di aver disputato un ottimo gigante, sono sempre stata sul taglio sin dall’inizio. Nell’ultima parte mi sono un po’ persa, con quel gioco di luce e ombra. Ho perso un po’ il ritmo. Avrei potuto attaccare da cima a fondo. Sono contenta di essere lì e ho avuto delle ottime sensazioni. Era dal 2021 che non facevo questa pista, è molto bella, il fondo è molto duro. Speriamo di riuscire a far bene nella seconda“, dichiara l’azzurra al sito federale.

Poi sulla cancellazione delle gare veloci a Garmisch: “Per quanto mi dispiaccia molto che vengano meno due gare veloci, credo sia giusto così. Avevamo visto con gli uomini che neve c’era e con tanti prati intorno. Meglio non andare che fare una settimana su quella neve“.

Dopo aver saltato la gara di Jasna, per preparare al meglio le gare veloci dell’ultimo weekend a Cortina, la campionessa olimpica 2018 di discesa proverà a tornare tra le prime dieci (fu 12ma a Kranjska Gora nell’ultima prova disputata) e a ritoccare il settimo posto di Tremblant come miglior risultato dell’inverno in questa specialità. Più difficile il podio, distante 74 centesimi.

Foto: Lapresse