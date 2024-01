Sci alpino, si torna in pista a Wengen con il superG, Marco Odermatt vuole dettare legge in casa

Si torna subito in azione a Wengen (Svizzera) nel lungo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sullo splendido scenario del Lauberhorn, infatti, il fitto programma del weekend elvetico proporrà il superG che si colloca in mezzo alle due discesa. La prima disputata ieri (recupero di quella non corsa a Beaver Creek) e la seconda di domani, quella vera e propria di Wengen.

Alle ore 12.30, quindi, prenderà il via un attesissimo superG, su una delle piste più belle del mondo con punti nei quali si può fare la differenza e curve iconiche. In poche parole il terreno di caccia ideale per Marco Odermatt, padrone di casa per eccellenza, che vuole il bis della vittoria in questa specialità del 2022. davanti ad Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer.

Il fuoriclasse svizzero, ormai lanciatissimo verso la sua terza Sfera di Cristallo consecutiva, proverà a dettare nuovamente leggere in superG laddove comanda la graduatoria di specialità con 160 punti contro i 150 di Vincent Kriechmayr, quindi 94 di Raphael Haaser, 87 di Daniel Hemetsberger e 60 di Aleksander Aamodt Kilde.

In casa Italia si proverà a invertire una tendenza che ci vede ben poco protagonisti sul Lauberhorn in fatto di vittorie. I podi non sono mancati negli ultimi anni, ma l’ultima vittoria è datata 2013 con Christof Innerhofer. Vedremo, quindi, se Dominik Paris riuscirà a tornare quello della Val Gardena, dimenticando Bormio, oppure Mattia Casse, terzo in discesa un anno fa, troverà il guizzo giusto.

Foto: FISI Pentaphoto

