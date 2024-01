Sci alpino, si parte con la prima discesa di Kitzbuehel. Paris sfida Odermatt e Sarrazin sulla Streif

Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana più atteso della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Quando si gareggia su una pista che ha fatto la storia come la “Streif” tutto passa in secondo piano. Vincere qui ti impreziosisce una carriera. Vincere a Kitzbuehel ti fa entrare nella leggenda.

Il calendario del weekend sulle nevi austriache prevede per oggi, venerdì 19 gennaio alle ore 11.30, la prima discesa di Kitzbuehel, quindi replica domani (allo stesso orario) con la discesa numero 2, quindi domenica 21 gennaio, infine, si chiuderà il calendario con il classico slalom (prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30).

Le prove dei giorni scorsi hanno dato conferme ma, allo stesso tempo, hanno rimescolato le carte in tavola. I favoriti non potranno che essere Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin che, nelle ultime discese, hanno dettato legge. L’assenza di Aleksander Aamodt Kilde dopo la brutta caduta di Wengen ha ridotto il numero dei papabili per il successo, per cui gli italiani proveranno a inserirsi.

Dominik Paris in primis. L’altoatesino, che sulla Streif ha vinto in ben 4 occasioni (3 in discesa), cercherà la nuova zampata. Dopo la vittoria della Val Gardena e il passaggio a vuoto di Bormio, “Domme” ha nuovamente dato buoni segnali a Wengen e partirà con la chiara intenzione di stupire. Assieme a lui Mattia Casse e Florian Schieder. L’Italia ci crede. La Streif si tingerà d’azzurro?

