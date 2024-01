Sci alpino, Sarrazin fa sua la seconda prova a Wengen. Casse terzo, Odermatt tira il fiato, non parte Kilde

Cyprien Sarrazin è ormai entrato in una nuova dimensione. Dopo la vittoria a Bormio, il francese sogna di ripetersi anche a Wengen, dove ha concluso in testa la seconda prova cronometrata della discesa, ma che si è svolta sul tracciato corto. Il transalpino ha concluso con il tempo complessivo di 1’45”87, precedendo di 35 centesimi lo svizzero Justin Murisier, secondo al traguardo.

Buonissime sensazioni in casa Italia arrivano da Mattia Casse, che si conferma anche oggi il migliore degli azzurri. Il nativo di Moncalieri ha chiuso al terzo posto con 41 centesimi di ritardo dalla vetta. Sicuramente un bel segnale in vista delle due gare in programma.

Tanta Francia nelle prime posizioni con il quarto posto di Nils Allegre, staccato di 71 centesimi dal connazionale. Al quinto posto c’è l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.77) davanti al tedesco Andreas Sander (+0.96) e agli svizzeri Niels Hintermann (+1.03) e Stefan Rogentin (+1.07). Completano la Top-10 l’americano Bryce Bennett (+1.08) ed il canadese Cameron Alexander (+1.14).

Quindicesimo posto per Dominik Paris (+1.36) appena davanti a Marco Odermatt, che ha tirato il fiato (+1.40). Non è invece partito Aleksander Aamodt Kilde e c’è da capire le condizioni del norvegese, che ha preferito restare a riposo. Gli altri italiani: 24° Florian Schieder (+1.76), 26° con salto di porta Guglielmo Bosca (+1.81), 34° con salto di porta Pietro Zazzi (+2.19), 47° Christof Innerhofer (+2.98), 53° Nicolò Molteni (+3.62).

Foto: FISI/Pentaphoto

