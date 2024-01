Sci alpino, sarà Italia contro Austria nella discesa di Altenmartk-Zauchensee? Brignone e Goggia sfidano Puchner e Huetter

Oggi, sabato 13 gennaio, va in scena la discesa libera femminile di Altenmartk-Zauchensee (Austria), terza di stagione e valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Orario di partenza fissato alle 10.45, per una gara molto attesa in casa Italia. Le avversarie principali delle azzurre parlano tedesco, con le austriache galvanizzate dalla vittoria di ieri di Huetter che possono fare gran bene.

Si è disputata un’unica prova cronometrata, che autorizza a sognare in grande, anche se l’entusiasmo si è un po’ smorzato dopo il superG di ieri. Sarà tutta un’altra gara però, con la partenza dall’alto che cambia diverse cose. Prima di tutto ad Altenmartk è stata costruita una rampa che lancia le donne jet subito ad alta velocità, senza bisogno di dover spingere troppo; questo particolare avvantaggia, e non di poco, Sofia Goggia, che ha nella partenza l’unico tallone d’Achille della discesa.

La bergamasca veste il pettorale rosso, ma in stagione non ha ancora vinto. Questa non è una pista che in passato ha esaltato la campionessa olimpica del 2018, ma lo zero dalla casella successi va eliminato. Ieri in superG si è vista una Goggia spenta, sulle uova e che, come sua ammissione, non ha mai trovato il feeling giusto. Come si dice, la notte porta consiglio, e speriamo domani di rivedere la Sofia cattiva, veloce e precisa che abbiamo ammirato in questi anni.

In prova ha dominato, ieri è arrivata quarta sbagliando proprio dove dovrebbe fare la differenza. Federica Brignone parte con il morale comunque alto e grandi aspettative per questa discesa, e chissà che non si possa trovare la prima affermazione in questa specialità nel massimo circuito. Panoramakurve, Unterbergweg e Lecherneck, sono questi i tre passaggi che la valdostana deve azzeccare, se scia bene lungo questi frangenti sarà missione ardua per tutte rimanerle davanti.

Chi proverà a rovinare la festa alle italiane sono le padrone di casa, con l’Austria al femminile che ha vinto ieri la prima gara stagionale. Cornelia Huetter è stata perfetta e ha sbancato Altenamrkt meritatamente; mentre Mirjam Puchner può avvantaggiarsi dal piano iniziale, e se pennella il tratto centrale come oggi, sarà un’altra avversaria da tenere sott’occhio. Attenzione poi a Stephanie Venier e Ariane Raedler, altre due rappresentanti del Wunderteam che possono far paura. Ieri nel superG l’Austria ha piazzato quattro bandierine nelle prime 8 posizioni.

Allargando gli orizzonti non si può escludere dalle papabili le due che sono salite sul podio ieri in compagnia di Huetter: Kajsa Vickhoff Lie e Lara Gut Behrami. La norvegese sta salendo di colpi gara dopo gara e va alla caccia della seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo (la prima è arrivata sulle nevi di casa a Kvitfjell, su un pendio quasi similare a questo); la svizzera non ha bisogno di presentazioni, anche se è parecchio tempo che non tira fuori un grande risultato in discesa.

Chiudendo il discorso di casa Italia bisognerà guardare con attenzione la prova di Nicol Delago, terza nell’unico allenamento disputato, mentre se Marta Bassino riesce a limitare i danni nella prima metà, poi si può sognare. La piemontese ieri è stata autrice della sua miglior gara di stagione, un quinto posto che non può far altro che iniziare a riportare fiducia e serenità in casa della campionessa del Mondo di superG. Menzione d’onore per Vicky Bernardi, con il esordio debutta una delle velociste del futuro.

Foto: FISI/Pentaphoto

