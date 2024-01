Sci alpino, risultati e ordine d’arrivo slalom Flachau 2024: Shiffrin batte Vlhova, Colturi rimonta 17 posizioni

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense è tornata in gara dopo aver saltato il fine settimana di Altenmarkt e dopo essere stata vicina all’infortunato fidanzato Aleksander Kilde, trionfando in maniera perentoria nella classica notturna sul pendio austriaco. L’americana ha conquistato il 94mo successo in carriera, sconfiggendo per 27 centesimi la slovacca Petra Vlhova che aveva chiuso al comando per 0.07 la prima manche.

Il duello tra le due ha animato la serata, la terza classifica (la svedese Sara Hector) ha chiuso a oltre un secondo di ritardo. Mikaela Shiffrin ha allungato in testa alla classifica di specialità (25 punti di vantaggio su Vlhova) e in quella generale, dove ora vanta 227 lunghezze su Vlhova e 242 sulla nostra Federica Brignone.

Lara Colturi, che gareggia con passaporto albanese, si è resa protagonista di una grande rimonta: la figlia di Daniela Ceccarelli è risalita di 17 posizioni rispetto alla prima manche e ha concluso al nono posto. Buona prestazione da parte di Martina Peterlini, che ha concluso in 13ma posizione. Lucrezia Lorenzi ha invece terminato la gara in 21ma piazza. Di seguito l’ordine d’arrivo dello slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

ORDINE ARRIVO SLALOM FLACHAU

1 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 53.08 (2) 56.27 (2) 1:49.35 0.00 Atomic

2 6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 53.01 (1) 56.61 (7) 1:49.62 0.27 1.80 Rossignol

3 4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 53.93 (4) 56.53 (5) 1:50.46 1.11 7.41 Head

4 16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 54.16 (6) 56.57 (6) 1:50.73 1.38 9.21 Salomon

5 5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 53.53 (3) 57.27 (11) 1:50.80 1.45 9.68 Head

6 19 516562 RAST Camille 1999 SUI 54.77 (11) 56.41 (3) 1:51.18 1.83 12.22 Head

7 8 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 54.06 (5) 57.39 (12) 1:51.45 2.10 14.02 Rossignol

8 50 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT 54.90 (14) 56.81 (9) 1:51.71 2.36 15.75 Head

9 60 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 55.80 (26) 56.04 (1) 1:51.84 2.49 16.62 Blizzard

10 41 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR 55.38 (18) 56.78 (8) 1:52.16 2.81 18.76 Head

11 31 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 55.82 (27) 56.45 (4) 1:52.27 2.92 19.49 Rossignol

12 23 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 54.78 (12) 57.56 (15) 1:52.34 2.99 19.96 Rossignol

13 37 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 55.58 (21) 56.87 (10) 1:52.45 3.10 20.70 Rossignol

14 14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 54.91 (15) 57.69 (17) 1:52.60 3.25 21.70 Voelkl

15 1 206355 DUERR Lena 1991 GER 54.27 (7) 58.45 (24) 1:52.72 3.37 22.50 Head

16 39 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 55.40 (19) 57.47 (14) 1:52.87 3.52 23.50 Head

17 46 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA 55.58 (21) 57.39 (12) 1:52.97 3.62 24.17 Atomic

18 49 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT 55.60 (23) 57.66 (16) 1:53.26 3.91 26.10 Atomic

19 12 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 55.16 (16) 58.25 (21) 1:53.41 4.06 27.10 Salomon

20 24 107747 SMART Amelia 1998 CAN 55.63 (24) 57.95 (19) 1:53.58 4.23 28.24 Atomic

21 54 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 55.93 (28) 57.69 (17) 1:53.62 4.27 28.51 Rossignol

22 33 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 55.30 (17) 58.35 (23) 1:53.65 4.30 28.71 Head

23 40 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI 55.69 (25) 58.27 (22) 1:53.96 4.61 30.78 Dynastar

24 25 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 55.93 (28) 58.18 (20) 1:54.11 4.76 31.78 Stoeckli

25 20 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 55.96 (30) 58.71 (25) 1:54.67 5.32 35.52 Rossignol

SECONDA MANCHE NON TERMINATA

9 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

13 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

18 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

29 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

69 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

Foto: Lapresse

