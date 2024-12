Mikaela Shiffrin: “Fianco perforato con il bastoncino, vicino ad alcuni organi”

Mikaela Shiffrin è tornata a parlare sui suoi profili social a una settimana di distanza dal bruttissimo infortunio rimediato durante il gigante di Killington. La fuoriclasse statunitense, che di fronte al proprio pubblico andava a caccia della centesima vittoria in Coppa del Mondo, ha comunicato ulteriori dettagli riguardo alla propria condizione fisica: “Sono incredibilmente grata che la caduta non sia stata peggiore. È stata molto vicina a perforare alcuni organi che avrebbero cambiato la situazione in peggio. Devo ringraziare il mio team, tutti coloro che si sono presi cura di me al Rutland Regional Medical Center e al Vail Health, oltre all’affetto e alle parole gentili di tutti voi“.

Mikaela Shiffrin, che di sicuro non gareggerà a Beaver Creek settimana prossima e che non ha ancora svelato la data del suo rientro in pista, ha spiegato anche quale potrebbe essere la causa che ha provato un buco sul suo fianco: “Ci sono state molte supposizioni su cosa abbia causato la ferita da perforazione. Alcuni dicono che sia stato il perno della rete B, altri la base della porta, altri ancora ipotizzano lo zaino accanto alla rete B. Sono pienamente a favore di maggiori misure di sicurezza. credo che nel mio caso il danno sia stato fatto prima di avvicinarmi alla rete. Dopo aver rivisto il video più volte, pensiamo che sia stata la punta del mio bastoncino da sci… viste le dimensioni e la forma del punto di entrata“.

L’americana ha poi precisato: “Forse si è conficcata all’interno e poi ci sono rotolata sopra e questo ha fatto sì che facesse il buco… difficile da dire, in realtà. Siamo contenti che si sia limitato a un danno muscolare“.