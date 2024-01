Sci alpino, Mattia Casse: "Non so spiegarmi dove ho accumulato quel distacco. Sulla caduta di Kilde..."

Mattia Casse chiude con poca voglia di sorridere la sua discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista del Lauberhorn il nostro portacolori ha messo in scena una gara ben al di sotto delle sue possibilità.

Al momento, infatti, l’azzurro è solamente sesto sui 9 giunti al traguardo (la discesa è sospesa da diversi minuti per colpa della brutta caduta di Aleksander Aamodt Kilde) con un distacco di 2.99 rispetto a Marco Odermatt che sembra avere messo le mani sulla gara.

Al termine della sua prova Mattia Casse ha provato ad analizzare ai microfoni di RaiSport cosa non sia andato bene nella sua discesa: “Davvero non so cosa non abbia funzionato. Io rispetto alle prove ho limato 2 secondi, gli altri 4! Il distacco è amplissimo e sinceramente non so dove posso averlo accumulato. Io ho cercato di spingere e ho commesso qualche errore, ma perdere così tanto non me lo aspettavo”.

L’azzurro commenta anche quanto avvenuto ad Aleksander Aamodt Kilde: “Ovviamente si arriva stanchissimi in fondo ad una discesa così lunga. Lui, evidentemente, ha pagato in maniera maggiore il fatto che fosse stato debilitato dall’influenza. Aggiungiamoci le prove e le altre gare già disputate. Siamo al quinto giorno complessivo sempre oltre il minuto e 50 di discesa. Wengen non perdona. Non so se fosse giusta una mole simile di impegni”.

Foto: FISI Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...