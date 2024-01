Sci alpino, Mattia Casse: “Ho fatto una buona prova, ma c’è ancora da limare qualcosa”

La settimana di Wengen comincia ad entrare nel vivo e da domani non si scherza più, con lo svolgimento di quattro gare consecutive in quattro giorni valevoli per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Stamattina è andata in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera, questa volta però con la partenza abbassata che gli atleti ritroveranno nella competizione di domani (recupero della discesa cancellata a Beaver Creek).

Mattia Casse, nel training odierno sul Lauberhorn accorciato, è stato ampiamente il migliore degli italiani attestandosi in terza posizione a 41 centesimi dal francese Cyprien Sarrazin e a 6 dallo svizzero Justin Murisier. “Come si fa a non fare discesa in queste condizioni, con questa pista e questo tempo? E’ davvero bellissimo! E non si tratterà di discesa corta o lunga, sono comunque due discese a Wengen, una pista davvero esigente“, dichiara l’azzurro alla FISI.

Sugli avversari più temibili e sulle sue ambizioni per le tre gare veloci dei prossimi giorni: “Sarrazin è in gran forma, Odermatt ha dichiarato che vuole vincerla. Sono tanti gli atleti forti in pista. Vedremo cosa succederà. Per quello che mi riguarda oggi ho fatto una buona prova, c’è ancora da limare qualcosa in qualche passaggio, ma mi sembra che tutto sia regolare e sono pronto“.

Foto: Lapresse

