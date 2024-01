Sci alpino, Mattia Casse: “Gara regolare. Domani saremo tutti stanchi, sarà difficile”

Una gara non eccezionale per Mattia Casse. L’azzurro si è dovuto accontentare di una posizione lontano dal vertice nel superG di Wengen (Svizzera), evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Sceso in pista subito dopo la grande prova di Paris, si è reso protagonista di una prestazione abbastanza in ombra, in cui non è riuscito ad incidere viaggiando più lento rispetto alle aspettative.

Una volta arrivato in zona mista, Casse ha commentato ai microfoni di RaiSport quanto fatto, guardando il bicchiere mezzo pieno: “Gara regolare e solida, sicuramente non avevo un brutto numero ma è sempre difficile. Paris è andato bene, credo sia stata una buona gara”.

In ultimo l’azzurro ha parlato della prossima gara: “Domani devono esserci le energie perché sarà lunga e la più importante. Ci sarà da combattere perché saremo tutti stanchi. Adesso si va giù, ci si riposa e si cerca di fare qualche attivazione“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...