Sci alpino, Lucas Braathen sul ritiro: “Ero infelice e avevo bisogno di un cambiamento drastico”

Lucas Braathen, detentore della Coppa del Mondo di slalom speciale, è tornato a parlare recentemente dopo aver annunciato il ritiro dallo sci alpino agonistico prima dell’inizio della stagione 2023-2024. Il fenomenale norvegese, in polemica con la sua federazione nazionale per le regole sui contratti di sponsorizzazione, ha dunque lasciato il circuito maggiore a soli 23 anni.

“Mi sono reso conto che in realtà sono piuttosto infelice. Ho cominciato a sciare perché mi rendeva la persona più felice del mondo. Poi le cose sono andate sempre peggio per me. Ad un certo punto ho scoperto che non potevo assolutamente continuare così e che avevo bisogno di un cambiamento drastico per ritrovare la mia felicità“, ha raccontato il nativo di Oslo classe 2000 in un’intervista riportata da Kronen Zeitung.

Braathen, in occasione della conferenza stampa d’addio di Soelden, aveva dichiarato: “Per poter continuare a sciare con questo sistema, non devo solo mettere da parte i miei sogni. Devo mettere da parte anche la mia gioia. Non sono disposto a farlo. Detto questo, sono felice di annunciare che nel luogo in cui ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, mi ritirerò. Ho finito. Non mi arrendo per protesta. Non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice. Penso che il sistema che abbiamo oggi sia contro la legge e non funziona più“.

“Mi sento libero per la prima volta dopo anni. Per diversi mesi c’è stata una campagna mediatica contro di me, sostenendo che ero un egoista, che non pensavo alla comunità e che ero avido. Ora basta“, aggiunse sfogandosi lo scorso ottobre.

