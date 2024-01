Sci alpino, lo svizzero Roesti vince la discesa di Tarvisio in Coppa Europa. Quinto Molteni

La pista di Tarvisio si conferma una seconda casa per lo svizzero Lars Roesti, che ha ottenuto la quarta vittoria della carriera in Coppa Europa, la terza nella località friulana e sempre in discesa libera. L’elvetico si è imposto molto nettamente con 67 centesimi di vantaggio sul tedesco Luis Voigt.

Sul podio ci sale anche il rappresentante del Liechtenstein, Marco Pfiffner, che ha accusato un ritardo di 87 centesimi dal vincitore. Quarta piazza, invece, per l’americano Wiley Maple con un distacco di 96 centesimi dal vincitore.

Buon quinto posto per Nicolò Molteni (+1.04), che ha preceduto l’austriaco Christoph Krenn (+1.06) ed il connazionale Benjamin Jacques Alliod (+1.21). Completano la Top-10 i francesi Ken Caillot (+1.27) e Adrien Fresquet (+1.28) e l’austriaco Stefan Rieser (+1.35).

A punti per l’Italia anche Marco Abruzzese (18°, +1.64), Giovanni Franzoni (20°, +1.77), Maximilian Ranzi (23°, +1.79) e Matteo Franzoso (25°, +1.98),

FOTO: FISI/Pentaphoto