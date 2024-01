Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Garmisch: un successo in discesa, ma in superG…

Dopo la meravigliosa tappa infrasettimanale di Schladming, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile fa tappa in Germania, con i velocisti che ritornano protagonisti sulla coda di questo gennaio incandescente. Siamo a Garmisch-Partenkirchen, e nel fine settimana sono in programma due superG, su un pendio assai interessante che è stato toccato spesso dal Circo Bianco.

Dominik Paris viene da un doppio terzo posto nelle discese di Wengen e Kitzbuehel, con il quinto posto nel superG del Lauberhorn a portare ancora più fiducia verso il doppio appuntamento in quella specialità sulle nevi teutoniche. Garmisch è una località cara a ‘Domme’, dove sempre bene ha fatto in discesa: una vittoria, due podi e quattro piazzamenti in top-5. Diverso il discorso in superG, con un campione però assai limitato per creare dati statistici.

Si è infatti corso una sola volta in superG nella località bavarese, che ha nel suo pedigree una grande tradizione di discesa libera e pochissima di prove veloci con gli spazi più stretti. L’unico precedente del passato recente è quello risalente a tre anni fa, quando nel 2021 Paris fu ottavo in una gara dominata dagli austrici. Ad imporsi fu Vincent Kryechmayr per 17 centesimi sul ritirato connazionale Matthias Mayer, con il podio completato dallo svizzero Marco Odermatt. L’azzurro non fu lontano dal terzo gradino in quell’occasione, distante meno di tre decimi.

Quella del 2021 è stata l’ultima volta che si è corso a Garmisch, ma Paris ha debuttato in Germania nel lontano 2012. Feeling che è nato subito con la pista teutonica, in quanto nelle otto discese disputate il peggior risultato è un 13° posto. Pronti via e l’azzurro è sesto all’esordio il 28 gennaio di 12 anni fa, arrivando ottavo l’anno successivo. Si salta un anno e si passa al 2015, con la discesa che vede ‘Domme’ in quinta posizione, seguita dal 13° posto del 2016.

Nel 2017 c’è il doppio appuntamento a Garmisch, e dopo il decimo posto della prima discesa arriva il quarto il giorno successivo, con Paris che finisce dietro a Hannes Reichelt, Peter Fill e Beat Feuz. Sei anni fa arriva finalmente il primo podio per il campione del mondo di superG del 2019 in Germania, con la piazza d’onore, condivisa a pari merito con Kriechmayr, nella discesa dominata dallo svizzero Feuz.

Salto temporale e arriviamo a quell’ultimo appuntamento di Garmisch già citato in precedenza, ormai tre anni or sono. Detto del piazzamento in superG c’è da parlare della discesa, una gara che a Paris evoca ricordi dolcissima. Si tratta infatti della prima vittoria sulle nevi della località bavarese, ma un successo dal sapore particolare: fu, infatti, il primo dopo il grave infortunio dell’anno precedente, che lo privò della possibilità di lottare con Kilde sia per la coppetta di discesa, sia per la generale, in un inverno assai sui generis. Quest’anno si ritorna dopo due anni di assenza, e un Paris sempre più in fiducia vuole marchiare anche le nevi tedesche con un podio in superG.

Foto: LaPresse