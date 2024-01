Sci alpino, i convocati dell’Italia per le discese di Kitzbuehel: nove azzurri in Austria

Appena una giornata per rifiatare e già domani ripartirà la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: il settore maschile farà tappa a Kitzbuehel, in Austria, dove tra domani e giovedì si terranno le tre prove cronometrate delle due discese, in programma venerdì e sabato, prima dello slalom di domenica.

L’Italia sarà rappresentata in Tirolo nelle due discese da nove atleti, convocati dal direttore tecnico azzurro, Massimo Carca, ovvero Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca, Matteo Franzoso.

Nella scorsa stagione Florian Schieder fu secondo, mentre nel 2019 vinse Dominik Paris, che poi fu terzo nel 2021. Paris nel 2019 fu anche terzo in superG, ma in totale in carriera vanta altre tre vittorie a Kitzbuehel, due in discesa ed una in superG, oltre ad un secondo posto, ancora in discesa.

