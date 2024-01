Sci alpino, Giovanni Borsotti terzo nel superG di Saalback in Coppa Europa

Doppietta francese nel superG della Coppa Europa a Saalback. A trionfare è stato Florian Loriot, che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera. Il transalpino ha preceduto di 14 centesimi il connazionale Adrien Fresquet, bravissimo ad inserirsi con il pettorale numero 25 in una gara che ha premiato soprattutto i primi a partire.

Bellissimo risultato di Giovanni Borsotti, che sfrutta al meglio il pettorale numero uno e conclude al terzo posto con 38 centesimi di ritardo dalla vetta. Si tratta del primo podio della carriera in velocità in Coppa Europa per l’azzurro, che comunque non saliva sul podio addirittura da quasi quattro anni (terzo in gigante a Kirchberg nel 2020).

Una buona gara per la squadra italiana, visto che al quarto posto si è classificato Emanuele Buzzi, che ha accusato un ritardo di 44 centesimi dal vincitore. Quinto l’austriaco Manuel Traninger (+0.59), che ha preceduto il connazionale Vincent Wieser (+0.61).

Settimo lo svizzero Christophe Torrent (+0.78) davanti al francese Sam Alphand (+0.84). Completano la Top-10 gli austriaci Felix Hacker (+0.85) e Stefan Rieser (+0.86).

Dodicesimo Giovanni Franzoni (+0.95) davanti a Matteo Franzoso (+1.02). A punti per l’Italia anche Maximilian Ranzi (20°, +1.61), Max Perathoner (22°, +1.68).

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...