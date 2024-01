Sci alpino, Federica Brignone alla vigilia di Jasna: “Pendio ghiacciato, felici ricordi in questa località”

Si avvicina il settimo gigante per la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: si gareggia domani a Jasna, in Slovacchia, con la pista Lukova 2 che torna protagonista a tre anni di distanza dall’ultima apparizione nel massimo circuito internazionale.

L’Italia si affida ovviamente alla propria stella, Federica Brignone, che al momento è leader della classifica di specialità e comunque resta in lotta anche per quella generale.

Le parole dell’azzurra alla vigilia ai microfoni FISI: “Jasna è una località dove conservo felici ricordi, qui ho fatto il mio unico podio della carriera in Coppa Europa nel 2009, quando mi classificai al secondo posto, anche se la gara si disputa sulla pista che qui utilizziammo per il riscaldamento e non per la gara”.

E ancora: “Il pendio è molto ghiacciato e ben barrato, preparato benissimo. Bisognerà spingere perché non c’è molta pendenza. Il pettorale rosso? serve a poco in questo momento, i conti si fanno alla fine”.

