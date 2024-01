Sci alpino, domina la Francia nella 2a prova di Kitzbuehel ma l’Italia c’è! 3° Innerhofer, 4° Casse, 8° Schieder

Dopo Cameron Alexander nella giornata di ieri, oggi è la Francia a dettare legge nella seconda prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Oggi la Streif, ancora una volta in condizioni impeccabili, ha regalato diverse conferme specialmente in casa Italia, ma ha anche fatto vedere alcune sorprese ai piani alti.

Nils Allegre ha concluso la sua prova spingendo fino all’ultimo tratto, nel quale ha rallentato leggermente, mettendo a segno il miglior tempo in 1:56.11. In seconda posizione, a soli 2 centesimi, il suo connazionale Blaise Giezendanner (sceso con il pettorale numero 36), quindi alle loro spalle due azzurri. Terzo, infatti, Christof Innerhofer a 5 centesimi, con una discesa di alto livello, quindi è quarto Mattia Casse che si ferma a 7 centesimi.

Quinta posizione per l’austriaco Vincent Kriechmayr con un distacco di 37 centesimi, mentre è sesto il suo connazionale Christopher Neumayer a 48. Settima posizione per il sorprendente francese Adrien Fresquet (pettorale numero 67) con un distacco di mezzo secondo esatto. Ottavo un altro italiano: Florian Schieder. L’altoatesino, infatti, chiude a 53 centesimi dalla vetta e precede l’austriaco Raphael Haaser che è sceso in pista con il pettorale numero 71. Nono a 61 centesimi. Decimo il suo connazionale Daniel Danklemaier nono a 68.

Si ferma in 14a posizione il francese Cyprien Sarrazin a 82 centesimi, quindi 19° Guglielmo Bosca a 1.00, subito davanti a Dominik Paris, 20° a 1.04. Gli altri italiani: 37° Nicolò Molteni a 1.72, quindi Pietro Zazzi chiude 41° a 1.96, Benjamin Jacques Alliod 47° a 2.44, infine 61° Matteo Franzoso a 4.31.

