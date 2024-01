Sci alpino, Della Vite fuori dai 15 della Starting List di gigante: ma il pettorale resterà buono. E Vinatzer...

Al termine del gigante maschile di Adelboden, il quarto stagionale, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità: nel secondo gruppo di merito, composto dagli atleti compresi tra l’ottava e la quindicesima posizione, rimane Filippo Della Vite, che potrà avere in sorte un pettorale tra l’8 ed il 15.

L’azzurro, in verità, è scivolato al diciassettesimo posto, ma davanti a lui ci sono il norvegese Lucas Braathen, che si è ritirato poco prima dell’inizio della stagione in corso, e l’austriaco Marco Schwarz, che ha chiuso in anticipo l’annata causa infortunio.

Fuori dal secondo gruppo di merito, e quindi costretti ad un pettorale tra il 16 ed il 30, ci sono invece Luca De Aliprandini, 21°, Giovanni Borsotti, 22°, ed Alex Vinatzer, 29°, mentre non rientra tra i primi 30 e partirà di poco al di fuori, Hannes Zingerle.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE MASCHILE

1 512269 ODERMATT Marco SUI 100 100 100 100 940 342 400 998

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 32 36 36 45 705 256 149 598

3 54320 SCHWARZ Marco AUT 80 50 80 – 509 185 210 534

4 561244 KRANJEC Zan SLO 36 60 60 10 504 183 166 487

5 194364 PINTURAULT Alexis FRA 45 40 45 – 445 162 130 413

6 380335 ZUBCIC Filip CRO 50 80 50 60 253 92 240 401

7 512182 MEILLARD Loic SUI 40 15 32 – 486 177 87 396

8 511852 CAVIEZEL Gino SUI – 26 15 22 306 111 63 258

9 422729 BRAATHEN Lucas NOR – – – – 372 135 – 237

10 202597 SCHMID Alexander GER 29 14 22 26 194 71 91 214

11 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT – 32 – 12 260 95 44 209

12 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR 13 – – 29 239 87 42 194

13 20398 VERDU Joan AND 60 45 – – 100 36 105 169

14 6532084 RADAMUS River USA 26 – 18 50 117 43 94 168

15 54063 FELLER Manuel AUT 24 – 11 4 201 73 39 167

16 422732 McGRATH Atle Lie NOR 22 – 40 36 104 38 98 164

17 6293775 DELLA VITE Filippo ITA – – 20 – 222 81 20 161

18 422139 KILDE Aleksand. NOR – 20 – 80 68 25 100 143

19 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR – 22 26 40 84 31 88 141

20 511638 TUMLER Thomas SUI 11 16 24 6 115 42 57 130

21 990116 DE ALIPRANDINI Luca ITA – – 7 32 142 52 39 129

22 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 16 18 29 9 81 29 72 124

23 54445 HAASER Raphael AUT – – 4 16 153 56 20 117

24 531799 FORD Tommy USA – 29 – 14 77 28 43 92

25 54359 FEURSTEIN Patrick AUT 15 – 13 13 69 25 41 85

26 194935 FAVROT Thibaut FRA – 24 12 15 43 16 51 78

26 60261 MAES Sam BEL – 13 16 11 60 22 40 78

28 103729 READ Erik CAN 12 5 – – 88 32 17 73

29 6293171 VINATZER Alex ITA 18 12 10 24 6 2 64 68

30 511896 MURISIER Justin SUI – – 6 20 50 18 26 58

31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 6 4 – – 62 23 10 49

32 6291725 ZINGERLE Hannes ITA – 7 – 2 55 20 9 44

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...