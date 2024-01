Sci alpino, chi è Simon Talacci: il debuttante ad Adelboden che arriva dalla discesa

Simon Talacci ha fatto il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il fresco 23enne (ha spento le candeline lo scorso 3 gennaio) ha preso parte al gigante di Adelboden: sceso con il pettorale numero 64, ha concluso la prima manche al 57mo posto con un ritardo di 3.64 dal padrone di casa Marco Odermatt, mancando l’accesso alla seconda manche per 1.10. L’azzurro ha rotto il ghiaccio nel massimo circuito internazionale itinerante, da qui dovrà inevitabilmente crescere.

Il livignasco ha guadagnato la convocazione per l’evento in terra elvetica grazie al primo podio in carriera ottenuto in Coppa Europa lo scorso 21 gennaio nel gigante di Valloire: in quell’occasione si rese protagonista di una vertiginosa rimonta dalla 28ma piazza al termine della prima manche (era sceso con il 48) fino alla seconda posizione, a 57 centesimi di distacco dal danese Christian Borgnaes. Al momento attuale la squadra italiana di gigante in Coppa del Mondo non è purtroppo ai vertici (anche se oggi si sono visti alcuni lampi) ed evidentemente un podio al piano inferiore permette di guadagnarsi una presenza nel circuito maggiore.

Simon Talacci ha ottenuto il risultato più importante della carriera il 7 marzo 2020, quando conquistò la medaglia d’argento in discesa libera ai Mondiali juniores. In quell’occasione chiuse a 17 centesimi di ritardo dallo svizzero Alexis Monney. Dalla discesa libera si è poi concentrato maggiormente sulle discipline tecniche e tra le porte larghe è riuscito a vincere sei gare FIS negli ultimi quattro anni (due a Santa Caterina, una a Courmayeur, una a Kranjska Gora, una a Pozza di Fassa e l’ultima a Folgaria il 9 febbraio 2023).

Foto: FISI/Pentaphoto

