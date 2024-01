Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Kitzbuehel 2024: orari, tv, streaming. In programma 2 discese e 1 slalom

Arriva la settimana più bella dell’anno per il Circo Bianco maschile! La Coppa del Mondo 2023-2024 fa tappa a Kitzbuehel (Austria), con in calendario due discese libere sul mostro sacro della Streif, e uno slalom la domenica in una delle piste iconiche delle gare tra i pali stretti.

Il programma si apre martedì con la prima prova di discesa libera, prevista alle 11.30. Si prosegue così fino a sabato, con altri due giorni di prove e poi due discese lungo la mitica Streif. La pista non ha bisogno di presentazioni, è il tempi per eccellenza della velocità, dove vincono solo i campioni veri e chi ha pelo sullo stomaco. Le fatiche si potranno far sentire per tutti dopo l’estenuante trasferta sul Lauberhorn, meno per chi esce con il morale alto dalla tappa svizzera. Il duello Marco Odermatt-Cyprien Sarrazin sta infiammando il circuito, con l’elvetico e il transalpino che nella velocità sembrano avere una marcia in più degli altri. Non ci sarà Kile, caduto rovinosamente sabato, mentre proverà ad inserirsi per la vittoria Dominik Paris. L’azzurro è lo sciatore in attività più vincente a Kitz, con ‘Domme’ che considera la Streif la sua seconda casa, dopo la Stelvio di Bormio.

Domenica spazio ad un altro degli slalom più attesi dell’anno. Austria che gareggerà davanti al proprio pubblico in una disciplina in cui per ora sta dominando. Prima manche che scatterà alle 10.30, seconda con l’inversione dei migliori trenta alle 13.30. Manuel Feller viene da due successi consecutivi e in fuga nella classifica di specialità, è lui sicuramente l’uomo più atteso del weekend. Italia che ha ritrovato Sala e Vinatzer nelle prime manche, ora è il momento di mettere insieme una gara completa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Kitzbuehel (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue, RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO KITZBUEHEL

Martedì 16 gennaio

Ore 11.30 Prima prova discesa maschile Kitzbuehel (Austria)

Mercoledì 17 gennaio

Ore 11.30 Seconda prova discesa maschile Kitzbuehel (Austria)

Giovedì 18 gennaio

Ore 11.30 Terza prova discesa maschile Kitzbuehel (Austria)

Venerdì 19 gennaio

Ore 11.30 Discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria)

Sabato 20 gennaio

Ore 11.30 Discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria)

Domenica 21 gennaio

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile Kitzbuehel (Austria)

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile Kitzbuehel (Austria)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, per la discesa di sabato e RaiSport HD per gli altri due giorni di gara, gratis e in chiaro; Eurosport (palinsesto variabile causa Australian Open), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FISI/Pentaphoto

