Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Garmisch 2024: orari, tv, streaming. Tocca alle donne

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 prosegue senza soluzioni di continuità. Le atlete saranno impegnate in una settimana davvero ricca di appuntamenti. L’infortunio di Mikaela Shiffrin nella discesa di Cortina d’Ampezzo (dopo quello di Petra Vlhova) rischia di scombinare le carte per un finale di annata che assume sempre più valore.

Il Circo Bianco al femminile darà il via al suo programma nella giornata di domani, martedì 30 gennaio, con l’attesissimo gigante di Kronplatz sulla temibile pista “Erta”. Come sempre tra le porte larghe Brignone, Bassino e Goggia andranno all’assalto del successo in casa.

A questo punto le atlete si sposteranno verso Garmisch-Partenkirchen (Germania) dove, nel weekend, vedremo una discesa (sabato 3 febbraio) e un superG (domenica 4 febbraio). Anche in questo caso vedremo Sofia Goggia come punta di diamante per la pattuglia azzurra sulla celebre pista “Kandahar”.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) o Rai2 in base al palinsesto, mentre su Eurosport il canale di riferimento sarà Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Giovedì 1 febbraio

Orario da stabilire – prima prova discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Venerdì 2 febbraio

Orario da stabilire – seconda prova discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Sabato 3 febbraio

Ore 11.00 discesa femminile Garmisch-Partenkirchen

Domenica 4 febbraio

Ore 11.00 superG femminile Garmisch-Partenkirchen

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211), Rai2 e RaiSportHD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: FISI Pentaphoto