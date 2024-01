Sci alpino: Brignone e Goggia a caccia della vittoria nel superG di Altenmarkt-Zauchensee

Dopo la straordinaria unica prova cronometrata della discesa di ieri, l’Italia si prepara a vivere con trepidazione il trittico di gare ad Altenmarkt-Zauchensee. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino arriva in Austria per una tre giorni dedicata alla velocità ed oggi si parte con il superG sul tracciato austriaco e c’è davvero grandissima attesa per le prestazioni delle azzurre.

La classifica della prova di discesa recitava: Federica Brignone prima, Nicol Delago seconda e Sofia Goggia terza. Una tripletta eccezionale e che dunque fa alzare notevolmente l’attesa per la gara odierna, anche se si tratta di supergigante, visto che finora la stagione ha parlato solo italiano, con i successi proprio di Goggia e Brignone nelle uniche due gare disputate nella specialità.

Goggia ha trionfato a St. Moritz, mentre Brignone si è presa il gradino più alto del podio in Val d’Isere. Quello di oggi è anche il recupero del superG cancellato proprio in Svizzera, visto che poi si replicherà anche domenica. Goggia si presenta con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità (160 punti) proprio davanti a Brignone (145), che sa di avere una grandissima occasione in questa tre giorni, vista l’assenza di Mikaela Shiffrin.

La valdostana può davvero mettere grandissima pressione all’americana, avvicinandosi sempre di più nella classifica generale e tenendo in vita dunque il sogno Coppa del Mondo. Serve davvero un’impresa a Brignone per andarsi a prendere la sfera di cristallo, ma certamente questo trittico di gare austriache è fondamentale per continuare a crederci.

Le principali avversarie delle azzurre sono la padrona di casa Cornelia Huetter, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie ed il plotone svizzero, capeggiato soprattutto da Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, ma attenzione anche a Joana Haehlen e Michelle Gisin.

Appuntamento alle 10.45 e la prima a scendere sarà Laura Pirovano, anche lei tra papabili per una gara nelle posizioni che possono contare. Ci vorrà un po’ prima di vedere Goggia e Brignone, che scendono rispettivamente con il 13 ed il 15, già sapendo cosa hanno fatto tutte le loro principali rivali.

FOTO: LaPresse

