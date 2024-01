Sci alpino: Brignone difende il pettorale rosso a Kranjska Gora. Shiffrin vuole un’altra doppietta

Dopo una pausa di qualche giorno per festeggiare l’anno nuovo, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte da Kranjska Gora, dove in programma ci sono un gigante ed uno slalom. Si ricomincia dunque da dove si era lasciato, con ancora protagoniste le specialiste delle prove tecniche, proprio come alla fine del 2023 in quel di Lienz. Sulle nevi austriache c’era stato un autentico dominio di Mikaela Shiffrin, ma anche l’Italia ha potuto festeggiare con il podio e la conquista del pettorale rosso da parte di Federica Brignone.

Shiffrin si presenta anche in Slovenia come la donna da battere e con l’obiettivo di fare ancora doppietta, per poi magari prendersi una possibile pausa la prossima settimana ad Altenmarkt, dove sarà di scena la velocità. L’americana ha vinto per due volte in gigante, una delle quali proprio l’anno scorso e davanti a Brignone, mentre in slalom vanta incredibilmente un solo successo (2018).

Si è parlato tanto di Brignone e la valdostana si presenta in Slovenia con grandissime ambizioni. Sulla Podkoren non ha mai vinto, ma quest’anno finora si è vista probabilmente la miglior Brignone della carriera e certamente vorrà proseguire la striscia positiva che l’ha vista salire sul podio in quattro dei cinque giganti finora disputati. L’azzurra ha un ottimo margine da difendere in classifica di specialità, visto che sono 35 i punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami e addirittura 80 su Mikaela Shiffrin.

In casa Italia fari puntati anche sulla voglia di riscatto di Marta Bassino, che si è sempre trovata bene in quel di Kranjska Gora, dove ha vinto per due volte, salendo sul podio altrettante. Attenzione anche alle possibili sorprese sulla Podkoren, come dimostrano il successo di Alice Robinson nel 2020 e soprattutto quello di Valerie Grenier nella passata stagione.

Sicuramente grande voglia di rivalsa per Petra Vlhova, dopo la deludente due giorni di Lienz. La slovacca ha vinto per due volte in slalom a Kranjska Gora ed è proprio tra i rapid gates che ci sarà il consueto duello con Mikaela Shiffrin. Il resto del mondo di solito resta a guardare, ma potrebbe essere della partita la tedesca Lena Duerr, spesso terza incomoda tra le due grandi rivali.

Foto: LaPresse

