Scherma, solo quattro spadisti azzurri in tabellone a Doha

Si sono completate anche le qualificazioni maschili al Grand Prix di spada a Doha. In tabellone ci saranno solamente quattro azzurri, tre dei quali erano già presenti per via della loro posizione nel ranking mondiale (Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo). A loro si è aggiunto Marco Paganelli, unico italiano superstite dagli assalti di qualificazione.

Lo spadista piemontese aveva chiuso la fase a gironi con tre vittorie e due sconfitte, riuscendo poi a superare due assalti preliminari, battendo prima il lussemburghese Giannotte per 15-12 e poi il francese Allegre con il punteggio di 15-10.

Sono, invece, stati eliminati gli altri azzurri: Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, William Sica, Luca Diliberto e Gianpaolo Buzzacchino.

Domani si terranno gli assalti del tabellone principale sia per la gara maschile sia per quella femminile. Queste le azzurre presenti in pedana: Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk.

FOTO: Bizzi/Federscherma