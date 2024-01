Scherma: nove fiorettisti azzurri nel tabellone principale a Parigi

Si alza il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di fioretto a Parigi. Un antipasto olimpico per una delle prove più attese del circuito, anche per il suo fascino ed importanza. Oggi si sono tenute le qualificazioni maschili e saranno nove gli azzurri ad essere presenti nel tabellone principale della gara francese.

Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo erano già qualificati grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. A loro si sono poi aggiunti Guillaume Bianchi, Giorgio Avola, Davide Filippi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola.

Bianchi, Avola e Filippi avevano già staccato il pass dopo la fase a gironi con sei vittorie in altrettanti incontri. Ingargiola e Luperi si sono invece qualificati tramite gli assalti preliminari. Eliminazione all’ultimo assalto per Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli, mentre in precedenza era uscito anche Mattia De Cristofaro.

Domani alle 9.00 si terranno le qualificazioni femminile. Già sicure di un posto per il tabellone principale sono Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Fari puntati dunque su Arianna Errigo e con lei ci saranno anche Erica Cipressa, Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Serena Rossini, Elena Tangherlini, Olga Rachele Calissi ed Anna Cristino.

Foto: Bizzi/Federscherma

