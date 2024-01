Scherma, Federico Vismara chiude al secondo posto il Grand Prix di Doha

Doppio secondo posto per l’Italia nel Grand Prix di spada a Doha. Dopo quello di Giulia Rizzi nella prova femminile, arriva anche quello di Federico Vismara, che coglie il quarto podio della carriera in Coppa del Mondo. Il milanese è stato autore di una splendida gara, fermandosi solamente in finale contro l’israeliano Yubal Shalom Freilich, che si è imposto con il punteggio di 15-9.

Vismara è stato anche l’unico azzurro a raggiungere almeno gli ottavi di finale, dove ha battuto il rappresentante di Hong Kong, Ho Tin Ng, per 15-9. Soffertissima la vittoria nei quarti di finale contro l’ungherese Mate Tamas Koch, arrivata solamente all’ultima stoccata per 15-14. In semifinale poi lo spadista lombardo ha superato l’americano Samuel Imrek per 15-12.

Eliminazione ai sedicesimi per Davide Di Veroli e Marco Paganelli, sconfitti rispettivamente dal francese Yannick Borel (15-6) e Ho Tin Ng (all’ultima stoccata per 13-12).

Nel primo turno, invece, Paganelli si era imposto nel derby azzurro contro Valerio Cuomo con il punteggio di 15-12.

