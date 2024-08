LIVE Scherma, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: gli spadisti sognano di emulare le ragazze

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata della scherma ai Giochi della XXXIII Olimpiade. È il turno della prova a squadre di spada maschile, un’altra carta da medaglia importante per l’Italia.

Una giornata altamente difficile da pronosticare, con otto squadre che partono tutte con ambizioni di podio, chi più e chi meno legittime. Il quartetto azzurro è campione iridato in carica, ma viene da una stagione non semplicissima e da una prova a squadra deludente. I tre titolari saranno Davide Di Veroli, Federico Vismara e Andrea Santarelli, mentre la riserva Gabriele Cimini. Il debutto, ai quarti di finale (13.30), sarà contro la Repubblica Ceca. Una sfida complessa, ma come tutte quelle che attendono le altre compagini.

In un’eventuale semifinale il quartetto azzurro affronterebbe la vincente di Giappone-Venezuela. I nipponici sono i campioni olimpici in carica, e nel loro roster possono vantare anche Koki Kano, la medaglia d’oro individuale. Non sono da sottovalutare i sudamericani, ma i nipponici appaiono una spanna sopra. Parte alta del tabellone ugualmente competitiva, con la Francia, n.1 del ranking, che dovrà già faticare all’esordio con l’Egitto. L’ultimo quarto è tra Ungheria e Kazakhistan, una sfida che vede i magiari favoriti ma in cui comunque c’è equilibrio.

I quarti di finale saranno tutti in contemporanea a partire dalle 13.30, con gli spadisti italiani che inizieranno il loro percorso con la Repubblica Ceca.