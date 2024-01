Salto con gli sci femminile, Sieff e Lara Malsiner accedono alla gara di Oberstdorf. Loutitt svetta in qualificazione

Si sono appena concluse le qualificazioni sul trampolino grande HS137 di Oberstdorf, in occasione della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Sul mitico Schattenbergschanze è arrivata una splendida prestazione da parte di Alexandria Loutitt, che si candida al ruolo di favorita principale in vista della gara odierna.

La 19enne canadese è stata la migliore del lotto in qualificazione, stampando la miglior misura (124 metri) e rifilando dei distacchi notevoli al resto della concorrenza. La campionessa iridata in carica su Large Hill ha preceduto infatti di 8 punti la francese Josephine Pagnier (pettorale giallo da leader della generale), di 8.4 punti la slovena Nika Kriznar e di 8.8 punti l’austriaca Eva Pinkelnig. Completano la top10 la slovena Ema Klinec, la giapponese Yuki Ito, la canadese Abigail Strate, la tedesca Agnes Reisch, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger e la finnica Julia Kykkaenen.

Buone notizie per l’Italia, che riscatta la deludente doppia eliminazione di Garmisch-Partenkirchen e centra l’obiettivo di qualificare entrambe le atlete presenti in quel di Oberstdorf. Annika Sieff si è attestata in 28ma posizione e potrà giocarsi la zona punti, mentre Lara Malsiner è avanzata con il 36° punteggio.

Foto: Lapresse

