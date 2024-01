Rugby, sfida decisiva per le Zebre Parma contro i Newport Dragons in Challenge Cup

Tornano le coppe europee di rugby e domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16.15, le Zebre Parma scendono in campo al Lanfranchi contro i Newport Dragons per il terzo turno di Challenge Cup. E per gli emiliani quello di domani è un vero e proprio spareggio in chiave playoff.

Con quattro squadre su sei che si qualificano alla seconda fase, infatti, le Zebre Parma sono attualmente proprio quarte, a pari punti con Pau (quinta) a quota 4, mentre Newport le precede in terza piazza con 6 punti. La classifica è corta, con gli Sharks secondi con 7 punti e, dunque, la sfida di domani pomeriggio è fondamentale per restare in corsa e provare a staccare qualche diretta concorrente per i playoff.

Ironia della sorte, due sono anche i punti che dividono Zebre Parma e Newport Dragons nell’United Rugby Championship, dove la franchigia federale precede i gallesi al quattordicesimo posto. Le due formazioni non si sono ancora affrontate quest’anno, ma sicuramente quella contro i Dragons è una partita alla portata dei ragazzi di Fabio Roselli che vogliono trovare il secondo successo consecutivo in Europa.

Diverse le assenze, ormai prolungate, in casa Zebre Parma, che anche domani dovranno fare a meno di Taina Fox-Matamua, infortunio al gomito destro; Giovanni Licata, trauma contusivo al ginocchio; Enrico Lucchin, lesione muscolare gamba destra; Fetuli Paea, operato alla mano destra; Jake Polledri, infortunio al piede; e Jacopo Trulla, ematoma al quadricipite destro.

Foto: Alberto Gardin/IPA Sport

