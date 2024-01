Rugby, il presidente Innocenti: “Abbiamo intenzione di essere protagonisti nel Sei Nazioni”

Tutto pronto per il Sei Nazioni di rugby. Trasferta subito durissima per la Nazionale italiana che vola a Twickenham per sfidare l’Inghilterra. Sarà un debutto infiammato dunque per Gonzalo Quesada sulla panchina degli azzurri.

A lanciare la squadra ci pensa però il presidente della Federugby Marzio Innocenti al Cpo dell’Acqua Acetosa nel corso della campagna di promozione della frutta in guscio italiana: “Sabato inizia il Sei Nazioni, abbiamo intenzione di essere protagonisti, a fianco delle istituzioni, con cui è importante fare squadra, e del nostro popolo rugbistico. Sono sicuro che proveremo a raggiungere risultati”.

Poi un ringraziamento: “Grazie al Coni, che ci ha accolto al Centro di preparazione olimpica”. Al quale è arrivata la risposta di Carlo Mornati, segretario generale del Coni, aggiunge: “Ringrazio la FIR per aver scelto il CPO come casa. L’impulso della nazionale di rugby è stato incredibile perché ora attorno al Cpo ruotano tutte le nazionali azzurre italiane, ed è merito di quanto fatto dal rugby negli ultimi vent’anni. Faremo il tifo per voi al Sei Nazioni”.

Da sabato spazio al campo: si va a caccia dell’impresa contro l’Inghilterra.

