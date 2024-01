Rugby, Gonzalo Quesada: “L’Italia è una squadra giovane, vogliamo dare spettacolo. La chiave la difesa”

Tutto pronto per il Sei Nazioni di rugby: oggi la presentazione del torneo in chiave Italia presso la sede di Sky Italia a Milano. A parlare, al debutto nella manifestazione (il 3 febbraio la prima sfida all’Inghilterra in trasferta) da allenatore della Nazionale azzurra, è il nuovo ct Gonzalo Quesada.

Le parole dell’allenatore argentino: “In giro sento che siamo una squadra giovane, che abbiamo pochi caps, ma io credo in questa squadra. Abbiamo un gruppo con un’etica del lavoro e una voglia di migliorare impressionanti. Quando si ha l’onore di allenare una squadra così si riceve in cambio una grande motivazione”.

Si guarda in avanti, nonostante il poco tempo a disposizione: “Ho un progetto chiaro e so dove vogliamo andare. Il tempo è poco ma sappiamo come preparare al meglio la partita con l’Inghilterra. La settimana prossima avremo poco più di un paio di giorni tutti insieme, ma nessun alibi: faremo tutto per essere pronti. Spero che i giocatori potranno esprimere la loro passione, che è il loro motore. Poi starà a noi dello staff preparare la strategia giusta per affrontare all’Olimpico la terza squadra al mondo, una sfida bellissima”.

Gli obiettivi in questo primo anno alla guida: “La verità è che ci sarà molta continuità nel gioco rispetto al recente passato. Abbiamo molta voglia di competere per davvero. Mi piacerebbe essere una squadra con un gioco divertente o simpatico, ma quello che voglio più di ogni altra cosa è competere. Abbiamo lavorato sulla nostra cultura e sul modo in cui vogliamo giocare”.

Sulla questione tecnica: “L’attacco sarà importante, vogliamo anche dare spettacolo, ma la chiave sarà anche la difesa, che dovrà essere dura e attenta per 80 minuti, fin da quando si entra in campo”.

